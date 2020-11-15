В стране и мире Трамп призвал американскую полицию «взяться за дело» Алексей Курильченко Президент раскритиковал участников движения «Антифа». © Фото: Karla Ann Cote, ZUMAPRESS.com, Globallookpress Президент США Дональд Трамп подверг критике действия участников ультралевого движения «Антифа», которые вступили в противостояние со сторонниками политика в Вашингтоне. «Мерзавцы из "Антифа" сегодня пустились наутек, когда попытались нападать на людей на митинге сторонников Трампа, поскольку были встречены агрессивным сопротивлением.», - сообщил Трамп на своей странице в Twitter. Также президент призвал полицию округа Колумбия «не сдерживать себя», так как участники движения, по мнению Трампа, атаковали невинных людей, пришедших поддержать действующего президента. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика