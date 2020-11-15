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Меладзе объяснил призыв к артистам не сниматься в новогодних шоу

Анна Берестовая
00:34 15.11.2020
Артист признал, что отсутствие «голубых огоньков» может огорчить некоторых телезрителей.
Меладзе объяснил призыв к артистам не сниматься в новогодних шоу
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Известный отечественный певец Валерий Меладзе прокомментировал свой вызвавший большой общественный резонанс пост, посвященный телевизионным новогодним концертам.

Артист объяснил, что не пытался призвать коллег к бойкотированию мероприятий, а лишь сделал предположение о гипотетическом развитии ситуации. Меладзе признал, что отсутствие «голубых огоньков» может огорчить некоторых телезрителей, однако это позволит привлечь публичное внимание к проблемам артистов.

«Потеряли все! ... Даже те, кто казался абсолютно непотопляем и востребован, а сейчас и у них нет работы», - указал он.

Певец подчеркнул, что тех, кто все же примет участие в праздновании Нового года на ТВ, не осудят. Он сам в настоящее время получил несколько предложений о съемках, но сомневается, что ответит на какое-то из них согласием.

«Теперь я должен как-то оправдывать свой пост», - цитирует его газета «Московский комсомолец».

Меладзе добавил, что из-за распространения коронавирусной инфекции и связанных с этим ограничений потерял практически весь заработок за год. Вся отрасль лишилась около 90% прибыли.

Ранее Валерий Меладзе написал в соцсетях, что всем артистам правильно было бы отказаться от съемок в новогодних программах, чтобы обратить внимание на то, что десятки тысяч людей в отрасли развлечений множество месяцев не работают.

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