Российским миротворцам удалось остановить все виды боевых действий на территории Нагорного Карабаха

Говорить о том, что ситуация в Нагорном Карабахе окончательно нормализовалась - еще рано. Однако с момента подписания договора о прекращении огня российские миротворцы - уже добились главного: контроля за остановкой всех боевых действий и обеспечением безопасного проезда по дорогам.

«Самое главное, что на территории соприкосновения сегодня остановлены все виды боевых действий. Мы не слышим сегодня выстрелов. Обстановка потихоньку стабилизируется», - рассказал командующий российскими миротворческими силами в Нагорном Карабахе, генерал-лейтенант Рустам Мурадов.

На наблюдательном посту на выезде из города Степанакерта режим прекращения огня полностью соблюдается. Для этого российские военные проделали огромную работу. От переброски контингента военнослужащих - до оборудования пропускных пунктов на местах, где еще совсем недавно готовились к войне.

Сейчас работы у миротворцев много - они проверяют автомобили, которые проезжают через наблюдательный пост, нужно гарантировать, что на линии соприкосновения не окажется оружия. Лачинский коридор связывает главные населенные пункты Нагорного Карабаха. Поэтому запуск безопасного движения пассажирского транспорта по нему был одной из главных задач миротворцев. Из Степанакерта уже выехали десятки машин, - микроавтобусов и небольших грузовиков, - начался процесс обмена ранеными, пленными и погибшими солдатами.

На аэродромы Еревана продолжают прибывать самолеты военно-транспортной авиации, которые доставляют в зону проведения миротворческой операции военных и технику. Для полноценной работы по контролю за прекращением огня и возвращением беженцев, в непризнанной республике разместят почти две тысячи миротворцев.