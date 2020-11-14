В России изменят правила строительства больниц

Минстрой РФ решил изменить правила строительства больниц с учетом опыта пандемии.

Кроме прочего, планируют отменить требования по числу индивидуальных боксов при приеме инфекционных больных, что позволит увеличить мощности медицинских организаций. Сложности с их количеством есть в северных регионах, где из-за низких температур нужно возводить двойные тамбуры, что увеличивает стоимость строительства.

Также отменят минимальное расстояние между инфекционными корпусами в 30 метров. Новые правила разработаны и по части отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Все это должно позволить снизить риски внутрибольничных инфекций.

Как рассказали в ведомстве, будет использован опыт военных строителей Минобороны, которые в сжатые сроки возвели по всей стране многофункциональные медицинские центры.

Обновление норм проектирования и строительства быстровозводимых медицинских объектов позволит сократить время строительства до 30-60 дней, отмечается на сайте Минстроя.