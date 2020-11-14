Россия возобновляет авиасообщение еще с двумя странами - Эфиопией и Сейшельскими островами. Об этом сообщили в правительстве РФ.

Для граждан этих стран снимаются ограничения на въезд в РФ, которые вводились в связи с пандемией коронавируса. Полеты из Москвы в столицу Эфиопии Аддис-Абебу будут трижды в неделю, а на Сейшелы - по два раза.

Решено также увеличить число рейсов в Казахстан - до пяти в неделю. На Мальдивы и в Арабские Эмираты самолеты будут летать ежедневно, а на Кубу - четыре раза в неделю.

До этого РФ возобновила авиасообщение с Японией. Решение о возобновлении полетов было взаимно одобрено в странах на основании соответствия статистики распространения COVID-19 установленным цифрам.