Скончался актер Армен Джигарханян

Народный артист СССР Армен Джигарханян скончался на 86 году жизни. Трагедия произошла в ночь на субботу. О причинах смерти и обстоятельствах пока не сообщается.



По словам друга Джигарханяна Артура Согмоняна, артист регулярно проходил лечение в больницах и санаториях. Летом этого года он был выписан из больницы и проходил лечение дома. Как сообщил Согомонян, Джигарханян находился в медицинском учреждении на профилактическом обследовании.

Впервые на сцену Армен Джигарханян вышел в 1955 году, исполнив роль в спектакле «Иван Рыбаков» в Ереванском русском драматическом театре имени Станиславского. Судьбоносной для артиста стала роль Ричарда III в одноименном спектакле по пьесе У. Шекспира. В 1996 году был основан театр имени Джигарханяна, который сначала назывался «Театр "Д"». На счету артиста более 250 ролей в театре, кино и озвучке мультфильмов.