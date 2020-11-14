Минтруду предложили сократить первый рабочий день в новом году

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин обратился в Минтруда с предложением сократить на два часа первый рабочий день после новогодних праздников. Это, по мнению специалиста, позволит россиянам легче восстановить рабочий ритм.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками», — цитирует текст обращения издание RT.

Также Петунин призвал изменить законодательство, касающееся установления сокращенного рабочего дня – на данный момент невозможно ввести короткий день после выходного.