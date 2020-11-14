Садыр Жапаров сдал документы на участие в выборах президента Киргизии

Исполняющий обязанности президента республики Киргизия Садыр Жапаров сдал документы в ЦИК для участия в выборах главы государства, которые состоятся 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе президента.

«Исполняющий обязанности президента Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 14 ноября, представил в Центральную комиссию по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики пакет документов для выдвижения своей кандидатуры на должность президента Кыргызской Республики», - сообщили в пресс-службе агентству РИА Новости.

Ранее сообщалось, что для участия в выборах Жапаров передаст свои полномочия спикеру парламента.