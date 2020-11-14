«Йоркширский потрошитель» умер от коронавируса

Питер Сатклифф, британский серийный убийца, скончался в возрасте 74 лет. Как сообщили в Министерстве юстиции страны, он умер из-за последствий заражения коронавирусной инфекцией.

Сатклифф, прозванный прессой «Йоркширским потрошителем», обвиняется в убийстве 13 женщин, которые Сатклифф совершал с 1975 по 1980 годы. В 1981 году он сдался полиции, однако затем пытался изменить свои показания. На суде он сообщил, что убивал женщин «по велению Бога». Об этом сообщило издание CNN.

Убийца долгое время находился в психиатрической лечебнице «Броудмур», пока не был признан психически здоровым в 2016 году. После это он был перемещен в тюрьму для отбывания пожизненного срока. Сатклифф скончался в тюремном госпитале 13 ноября.