Названы люди, которым не грозит тяжелая форма COVID-19
Зверев отметил, что тяжело болеют те, кто имеет хронические заболевания, нарушения системы кровообращения или иммунной системы.
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Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал, кому при соблюдении мер предосторожности не грозит тяжелая форма COVID-19.
«Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает», - приводит «Парламентская газета» слова специалиста.
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что сохранение антител к COVID-19 до пяти месяцев не вызывает никакого сомнения. В ведомстве отметили, что сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение четырех месяцев, были обусловлены ограниченным сроком наблюдения.