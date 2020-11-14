В стране и мире Коронавирус Названы люди, которым не грозит тяжелая форма COVID-19 Кирилл Васин Зверев отметил, что тяжело болеют те, кто имеет хронические заболевания, нарушения системы кровообращения или иммунной системы. © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев рассказал, кому при соблюдении мер предосторожности не грозит тяжелая форма COVID-19. «Тяжело болеют люди с хроническими заболеваниями, у которых нарушена система кровообращения или иммунная система. Остальным при соблюдении масочного режима и норм гигиены, практически ничего не угрожает», - приводит «Парламентская газета» слова специалиста. Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что сохранение антител к COVID-19 до пяти месяцев не вызывает никакого сомнения. В ведомстве отметили, что сообщения о том, что они держатся на высоком уровне в течение четырех месяцев, были обусловлены ограниченным сроком наблюдения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика