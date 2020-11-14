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Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений

Кирилл Васин
08:27 14.11.2020
По решению мэра Москвы Сергея Собянина из-за роста числа зараженных COVID-19 массовые праздничные мероприятия в новогодние праздники проводиться не будут.
Меладзе призвал артистов бойкотировать съемки в новогодних программах из-за новых ограничений
© Фото: Anatoly Lomokhov, Global Look Press

Популярный исполнитель Валерий Меладзе призвал коллег к бойкоту съемок в новогодних программах из-за введения новых ограничений.

«Спектакли, концерты и другие массовые мероприятия отменены до 15 января. Все артисты, музыканты, техники, промоутеры сидят без работы, без средств к существованию уже 8 месяцев. И это никого не волнует», - написал Меладзе на своей странице в Instagram.

Он отметил, что данная ситуация выглядит странно на фоне того, что в Москве ежедневно миллионы людей спускаются в метро, и далеко не все из них соблюдают социальную дистанцию и прочие меры предосторожности.

«Если наша работа запрещена ограничительными мерами, то нам запрещено принимать участие и в новогодних съемках. Думаю, было бы правильным придерживаться этих правил, и всем артистам отказаться от съемок в новогодних программах. Может тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», - заключил исполнитель.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал «Звезде» ситуацию с ужесточением ограничительных мер в Москве, в частности, отмену новогодних мероприятий. По его словам, из-за пандемии «весь мир трещит по швам», и данная проблема касается не только российского шоу-бизнеса.

По решению мэра Москвы Сергея Собянина из-за роста числа зараженных COVID-19 массовые праздничные мероприятия в новогодние праздники проводиться не будут.

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