Москвичи проигнорировали новые ограничения по коронавирусу

Съемочная группа телеканала «Звезда» отправилась ночью на одну из самых оживленных улиц столицы – Патриаршие пруды – чтобы проверить, следуют ли москвичи новым правилам посещения заведений, которые вступили в силу 13 ноября.

Как выяснилось, посетители многих заведений после 11 вечера даже не поторопились покидать их, таким образом проигнорировав требование мэра Москвы.

Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, клубы, бары и рестораны обязаны закрывать свои двери для посетителей с 23.00 до 6 утра. Ограничения введены до 15 января. Отмечается, что ограничения не касаются доставки готовых блюд и работы на вынос.