Британские врачи рассказали о росте сердечных заболеваний из-за пандемии коронавируса

С объявления начала пандемии коронавируса в марте 2020 года, число смертей от сердечных заболеваний в Великобритании возросло почти на 5000. Об этом сообщили в издании Daily Mail со ссылкой на Британский фонд сердца.

По мнению представителей фонда, из-за пандемии многие люди с сердечными заболеваниями не обращались в больницы за помощью. Более того, страх перед COVID-19 вызывал дополнительную нагрузку на сердце, что могло усугубить положение больного. Из-за отлагательств операций и проведения процедур по уходу за сердцем смертность среди британских «сердечников» значительно возросла.

«Мы знаем, что множество пациентов с заболеваниями сердца умерли из-за своего недуга. До начала пандемии мы бы могли оказать им помощь. Риск заражения COVID-19 также усугубил положение больных» - считает доктор Соня Бабу-Нараян, заместитель главного врача в Британском фонде сердца.

Доктор предупредила – если человек испытывает боли в груди, проблемы с дыханием – следует незамедлительно обратиться в больницу и не стоит откладывать визит к врачу, несмотря на пандемию.