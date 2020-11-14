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Журналисты нашли записку принцессы Дианы о скандальном интервью

Кирилл Васин
07:26 14.11.2020
Ранее в Великобритании раскрылся обман, с помощью которого было взято последнее интервью принцессы Дианы.
Журналисты нашли записку принцессы Дианы о скандальном интервью
© Фото: Keystone Pictures USA Keystone Press Agency Globallookpress

В BBC сообщили о том, что журналисты обнаружили записку, в которой принцесса Диана якобы сообщает, что ей понравилось, как прошло скандальное интервью с Мартином Баширом.

Как говорится в сообщении на сайте BBC, записку отдадут на независимую экспертизу.

Ранее в Великобритании раскрылся обман, с помощью которого было взято последнее интервью принцессы Дианы. Мартину Баширу леди Диана впервые публично откровенно рассказала за два года до своей трагической и загадочной гибели в автокатастрофе в парижском тоннеле о кризисе в браке с наследником британской короны - принцем Чарльзом. Отмечается, что телеведущий намеренно опорочил близких Дианы и подставил ее, фактически вынудив к скандальным признаниям о проблемах в семье.

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