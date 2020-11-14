Экономист спрогнозировала рост цен на продукты

Рост цен на различные группы товаров до конца года может произойти из-за снижения национальной валюты и высокого спроса. Об этом в комментарии «Звезде» заявила доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Мария Долгова.

«Это зависит от целого ряда факторов, потому что, если есть товары импортные или при производстве которых используются импортные компоненты - удобрения, детали к оборудованию, естественно из-за резкого снижения курса рубля летом все эти элементы очень подорожали. Это сказалось и на ценах товара. К примеру, на подсолнечное масло повлиял рост мировых цен на продукт, растет спрос со стороны Китая»,- пояснила Долгова.

Повышение цен на сахар связано с тем, что в этом году из-за сухого лета свекла не набрала нужного количества сладости, в результате на выходе получилось меньше продукта - меньше сахара.

Исходя из этого, нужно понимать, что, если дорожает сахар, то вслед за ним будут расти цены на продукты, при производстве которых он используется. Подобная ситуация будет происходит и с подсолнечным маслом.

«На морепродукты повлияли карантинные меры - необходимость соблюдения санитарных мероприятий, что привело к росту затрат при добыче продукта, переработке и на остальных стадия при поступлении в торговлю», - уточнила эксперт.

По словам Долговой, где растет спрос на товар, торговые сети повышают цены. Примером этого сейчас является гречневая крупа.

«По остальным продуктам нужно иметь в виду затраты и торговых сетей, и логистики, и изготовителей на необходимость соблюдения всех карантинных мер - санитарная обработка, требования перевозки пищевых и непищевых продуктовых товаров, если говорить о доставке на дом», - уточнила экономист.

Долгова предположила, что рост цен в годовом выражении превзойдет показания по инфляции. Повышение возможно еще на 5-10% по разным товарам.