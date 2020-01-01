В России вступил в силу запрет на содержание экзотических животных

С 1 января 2020 года вступает в силу запрет на содержание в домашних условиях некоторых видов хищников и ядовитых животных. Под запрет попадают животные, которые могут представлять опасность для владельцев, а также чья среда обитания значительно отличается от условий, которые предоставляются им в неволе, в результате чего, это может сказаться не только на их состоянии, но и привести к их гибели.

Список запрещенных животных составлял Минприроды России с учетом мнения зоозащитников. Животные распределены в 33 отряда и объединены в 8 классов: пресмыкающиеся, земноводные, паукообразные, млекопитающие, птицы, хрящевые рыбы, костные рыбы и коралловые полипы.

Согласно документу, теперь дома запрещено содержать морских змей, кобр, мамб, цепочной и габонской гадюк, крокодилов, комодских варанов, трехкоготных мягкотелых черепах, скорпионов, ядовитых пауков, медведей, рыси, львов, пум, тигров, леопардов, волков, гиббонов, шерстистых обезьян, африканских и австралийских страусов, паукообразных обезьян и американских дикобразов.

В постановлении уточняется, что животное, приобретенное до 1 января 2020 года, остается у владельца. Также запрет не действует на содержание этих животных в цирках, зоопарках, дельфинариях, океанариумах, зоопарках, зоосадах, зоотеатрах.