Инфекционист рассказал о правилах общения во время пандемии COVID-19

Инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков рассказал о правилах общения, которые следует соблюдать во время пандемии коронавируса. По словам эксперта, в общественных местах нельзя исключить вероятность того, что рядом может оказать зараженный человек. Разговоры, особенно громкие, усиливают эффект распространения инфекции и повышают шанс заражения.

«Когда мы общаемся друг с другом, особенно громко, мы не просто выдыхаем воздух, а делаем это с огромной силой. Социальная дистанция в 1,5 метра без маски в таком случае может быть неэффективна. Когда в воздухе висит этот самый коронавирус, в этот момент увеличивается вирусная нагрузка. Говорить желательно в маске» - сообщил врач в интервью радио Sputnik.

Тимаков признал, что из-за маски бывает затруднительно понимать речь собеседника. Если для диалога требуется снять средство защиты, то следует отойти от собеседника как минимум на 1,5 метра.