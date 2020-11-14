YouTube отменил традиционное подведение итогов в 2020 году

Компания Google приняла решение не выпускать в 2020 году ролик Youtube Rewind, в котором традиционно подводили итоги года и освящали популярные видео. Об этом команда видеосервиса сообщила на официальной странице в Twitter.

«2020 год оказался другим. Делать вид, что это не так, кажется нам неправильным. Поэтому в этом году мы решили взять перерыв с Rewind. Мы знаем, что многое хорошее в 2020 году было создано вами. Вы выискивали способы поднять людям настроение, помочь справляться и заставить их смеяться. Вы сделали тяжелый год, действительно, лучше» - говорится в сообщении.

Ролики YouTube Rewind выпускались с 2010 года в декабре. На данный момент неизвестно, продолжат ли ролики выпускаться в будущем. Выпуск 2018 года оказался крайне негативно воспринят публикой – он собрал самое большое количество дизлайков в истории сервиса.