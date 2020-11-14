На актера из «Гарри Поттера» подали в суд

На британского актера Майкла Гэмбона, известного по роли Альбуса Дамблдора из серии фильмов о Гарри Поттере, подали в суд. С иском против 80-летнего актера обратился адвокат Тоби Клоустон.

Адвокат заявляет, что в апреле 2017 года, во время велопрогулки, актер врезался в него на своем автомобиле. Клоустон заявляет, что из-за столкновения он получил перелом лодыжки, повреждение связок и психическое расстройство. Сумма иска – 55 тысяч фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание The Sun.

Ранее стало известно, что в Бразилии изобрели транспортное средство, вдохновленное вселенной «Гарри Поттера» - метлу с мотором.