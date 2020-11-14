Москвичам пообещали похолодание

Как рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова, в субботу и воскресенье температура будет еще немного выше климатической нормы, но уже с начала следующей недели ожидается похолодание.

«Мы ожидаем понижения температуры. Ночью в понедельник в Москве минус 1-3 градуса, по области до минус 6. В дневные часы в Москве от минус 1 до плюс 1 градуса, по области от минус 3 до плюс 2 градусов», - приводит слова Макаровой НСН.

Она отметила, что во вторник и в среду будет фиксироваться переменная облачность, а температура продолжит снижение: ночью от минус 3 до минус 8 градусов, а днем столбики термометров покажут от минус 4 до плюс 1 в области и около нуля в столице. Также будет расти атмосферное давление.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет температура этой зимой. По его словам, в текущем году аномального тепла в зимние месяцы, которое наблюдалось в 2019 году, вероятнее всего, не ожидается.