Прокуратура не нашла доказательств нарушений на выборах в США

Федеральные прокуроры не выявили доказательств нарушений в ходе президентских выборов в США и призвали отменить распоряжение о проведении расследования по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что генеральный прокурор США Уильям Барр распорядился провести по всей стране расследование на фоне сообщений о возможных нарушениях на выборах. Он отметил, что следственные действия будут проведены только в случае наличия достоверных сведений о нарушениях, которые могли бы повлиять на результаты выборов. Об этом сообщила газета New York Times.

Как сообщает издание, 16 федеральных прокуроров сообщили об отсутствии доказательств нарушений при голосовании и подсчете голосов. Они призвали Барра отменить распоряжение о расследовании – из-за отсутствия необходимости.