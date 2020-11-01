В России запущена цифровая маркировка шин

Согласно постановлению правительства, в ноябре в России начнется цифровая маркировка автомобильных шин и покрышек. Производители не смогут продавать свою продукцию без получения специального кода. Все участники оборота теперь обязаны передавать сведения о приобретении, продаже и ином обороте шин в систему цифровой маркировки с марта 2021 года.

«Маркировка - это уникальный цифровой паспорт каждой шины. Она подтверждает, что маркированная шина легальная, сертифицированная, не восстановленная из старой - а значит, это гарантия безопасности на дороге и легальности» - сообщил агентству ТАСС руководитель товарной группы «Шины» Центра развития перспективных технологий Кирилл Волков.

Также Волков сообщил, что маркировка представляет собой нанесение специально сгенерированного кода на этикетку, которая клеится к шине. Просканировать код можно с помощью приложения «Честный знак».

В пресс-службе Минпромторга отметили, что цифровая маркировка не отразится на стоимости шин – затраты на маркировку и этикетку не превышают 2 рублей.

Ранее стало известно, что с ноября в России введены новые положения по оформлению ПТС.