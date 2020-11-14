Невролог пояснил, кого невозможно закодировать от алкоголя

Чрезмерное употребление алкоголя у некоторых любителей крепких напитков иногда выливается в серьезную зависимость от спиртного. В таких случаях важна своевременная и квалифицированная помощь специалиста, однако оказывают ее наркологи, всегда подбирая курс лечения индивидуально.

Как пояснил врач-невролог высшей категории Евгений Мосин, некоторых зависимых людей закодировать от алкоголя просто невозможно. В эту категорию прежде всего входят люди с серьезными психическими расстройствами, а также те любители спиртного, которые хотят попытаться избавиться от зависимости самостоятельно.

«Те, кто не готов к кодирующей терапии, могут прийти к специалисту и просто поговорить, чтобы решить - нужно им кодироваться сейчас или лечиться позже. Главной причиной этого решения являются безуспешные попытки избавиться от этой зависимости самому и осознание того, что кодовая терапия все-таки может помочь», - цитирует Мосина сайт «Комсомольской правды».

Специалисты называют алкогольной зависимостью - постоянное и непреодолимое желание употреблять спиртные напитки или неконтролируемую тягу к спиртному.