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В Турции запретили курить на улицах из-за COVID-19

Анна Берестовая
05:38 14.11.2020
Курение в общественных местах, по мнению властей, приводит к нарушению масочного режима.
В Турции запретили курить на улицах из-за COVID-19
© Фото: pixabay.com

В Турции официально введен запрет на курение в общественных местах для граждан и гостей страны. Вступившее в силу ограничение, контроль за исполнением которого лежит на турецком МВД, призван снизить риски заражения коронавирусной инфекцией.

По мнению властей, практика курения приводит к тому, что население и туристы нарушают масочный режим, обязывающий носить защитные средства везде, за исключением жилых домов. Для устранения данной опасности в муниципалитетах будут составлены списки мест, подобных скверам, паркам, рынкам и т.д., на территории которых нельзя будет курить.

За нарушение запрета людям будет грозить штраф в размере 118 турецких лир (примерно 1100 рублей). В отелях и курительных комнатах аэропортов курение останется легальным. Об этом сообщается в циркуляре Министерства внутренних дел республики.

Ранее сообщалось, что в Турции от коронавирусной инфекции скончались 11 граждан РФ. Заражение, в свою очередь, было обнаружено у 326 россиян.

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