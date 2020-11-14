В Турции запретили курить на улицах из-за COVID-19

В Турции официально введен запрет на курение в общественных местах для граждан и гостей страны. Вступившее в силу ограничение, контроль за исполнением которого лежит на турецком МВД, призван снизить риски заражения коронавирусной инфекцией.

По мнению властей, практика курения приводит к тому, что население и туристы нарушают масочный режим, обязывающий носить защитные средства везде, за исключением жилых домов. Для устранения данной опасности в муниципалитетах будут составлены списки мест, подобных скверам, паркам, рынкам и т.д., на территории которых нельзя будет курить.

За нарушение запрета людям будет грозить штраф в размере 118 турецких лир (примерно 1100 рублей). В отелях и курительных комнатах аэропортов курение останется легальным. Об этом сообщается в циркуляре Министерства внутренних дел республики.

Ранее сообщалось, что в Турции от коронавирусной инфекции скончались 11 граждан РФ. Заражение, в свою очередь, было обнаружено у 326 россиян.