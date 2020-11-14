Новый штамм коронавируса оказался восприимчивее к вакцинам

Появившийся в Европе новый штамм коронавируса, названный D614G, распространяется и размножается заметно быстрее, чем китайский, однако является более восприимчивым к воздействию препаратов на основе антител к заболеванию.

Для активизации ответа иммунной системы могут использоваться вакцины, созданные на основе оригинального штамма. Соответствующие выводы сделали специалисты из Университета Северной Каролины и Висконсинского университета в Мадисоне.

Кроме того, в результате экспериментов на животных было установлено, что данная разновидность коронавируса не приводит к более тяжелому течению болезни. Об этом пишет Science.

Ранее сообщалось, что распространение COVID-19 по миру бьет новые антирекордные значения. Так, в Германии каждый день регистрируется приблизительно 20 тысяч новых случаев инфицирования.