Неизвестный интеллект: как автомобили следят за своими владельцами

Современные автомобили могут не только контролировать координаты вашего места пребывания и разговоры, но даже отслеживать физическое состояние водителя. Например, степень его усталости. Как пояснил автомобильный эксперт Егор Васильев, со всеми данными функциями справляется система «Эра-Глонасс».

«Мы давно делегировали свою конфиденциальность неизвестному всепланетному интеллекту. И современные автомобили уже давно обладают всеми возможностями для того, чтобы контролировать тех, кто находится не только внутри, но снаружи», - цитирует эксперта агентства «Прайм».

Если автомобиль сам имеет доступ в интернет, а также к смартфону водителя, значит в его распоряжении оказывается вся информация о всей его жизни в мельчайших подробностях и деталях.

В современных и продвинутых машинах также устанавливается масса видеокамер, которые контролируют как состояние водителя, так и окружающее пространство, и ситуацию на дороге. Конечно, объясняет эксперт, все это обеспечивается безопасность вождения, позволяя фиксировать происходящее. Однако получить доступ к этой информации можно и незаконными способами, и тогда вероятен риск, что кто-то будет ее использовать намеренно и в неблаговидных целях.