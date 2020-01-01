«Без колебаний нанесем удар»: лидер Ирана ответил на угрозы Трампа

Иран незамедлительно нанесет тяжелый удар по тому, что будет угрожать интересам, величию и прогрессу этой страны. Об этом заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи.

«Если кто-либо покусится на это, то мы без колебаний нанесем по нему удар», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Хаменеи.

Верховный лидер подчеркнул, что Иран не желает войн. А также заявил, что обвинения со стороны американского президента нелогичны.

Ранее Дональд Трамп назвал Иран виновным в организации беспорядков у посольства США в Ираке.

Причиной протестных акций у здания дипмиссии, которые продолжаются с 31 декабря 2019 года, стала атака США на лагерь шиитской группировки «Катаиб Хезболла» в пограничном с Сирией городе Эль-Каим.