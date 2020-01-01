Помпео перенес дату своего визита в Узбекистан

Официальный визит делегации США во главе с Государственным секретарем США Майком Помпео переносится на неопределенный срок. Об этом сообщили в узбекском внешнеполитическом ведомстве.

Встреча американских чиновников с дипломатами Узбекистана была намечена на 5-6 января 2020 года. Кроме того, должна была состоятся министерская встреча в Ташкенте в формате «Центральная Азия – США» («С5+1»). Конкретные даты будут согласованы по дипломатическим каналам позже.