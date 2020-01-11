В КСИР рассказали, почему США так сильно испугались атаки на базы в Ираке

Командующий ВВС и ВКС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Ирана бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде заявил, что после ракетной атаки на военную базу США в Ираке были использованы средства радиоэлектронной борьбы, из-за чего передача и рассылка изображений американскими беспилотниками была невозможна.

По словам Хаджизаде, это привело военных Соединенных Штатов в панику. Они не могли оценить степень урона, нанесенного обстрелом.

«Мы вывели все беспилотники, пролетающие над военной базой Айн аль-Асад, из-под контроля американских войск, и на некоторое время прервали их коммуникационные связи, чем испугали американцев », - цитирует генерала FNA.

Командующий ВВС и ВКС Ирана отметил, что потеря контроля над MQ-9 Reaper подорвала боевой дух американцев сильнее, чем ракетные удары Ирана.

Также генерал объяснил, что Тегеран, проводя операцию «Мученик Сулеймани», не хотел, чтобы атака привела к жертвам среди военнослужащих. Однако пытался добиться начала «изгнания американских войск из региона». Он подчеркнул, что это только первая из подготовленных операций.

«Если бы Иран намеревался убить американских военных, он бы спланировал операции с большим количеством жертв», - заявил Хаджизаде.

По американским базам было выпущено 13 ракет, но, по словам генерала, Иран готов запустить сотни ракет в первые часы, а также подготовил тысячи ракет для возможных столкновений между двумя сторонами.

«Главная месть, как заявил верховный лидер аятолла Хаменеи, - изгнание США из региона полностью», - заключил военачальник КСИР.

Генерал Корпуса стражей Исламской революции Касим Сулеймани был убит в результате атаки США в международном аэропорту Багдада 3 января. Иран в ответ на операцию Вашингтона нанес удар баллистическими ракетами по двум базам Соединенных Штатов в иракских Айн аль-Асаде и Эрбиле.