Москвича первым в мире оштрафовали за пьяную езду на электросамокате

Россиянин Дмитрий Громов стал первым человеком в мире, которого приговорили к штрафу в размере трех тысяч фунтов стерлингов и лишили водительских прав на 16 месяцев за езду на электросамокате в пьяном виде. 28-летний москвич совершил ДТП в Лондоне, врезавшись в мопед и ранив водителя и пассажира.

Громов ездил на самокате по дорогам и тротуарам, что запрещено британскими законами. Инцидент произошел 31 мая 2019 года в восточном Лондоне. Как пишет Daily Mail, россиянин управлял самокатом Xiaomi. При экспертизе у него обнаружили 134 мг алкоголя на 100 мл крови при норме в 80 мг. Громов полностью признал свою вину.

По словам специального констебля Уильяма Гамильтона, летом 2019 года стражи правопорядка поймали на незаконной езде на электросамокатах 100 человек.