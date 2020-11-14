Еще 20 самолетов с миротворцами отправлены из РФ в Карабах за сутки

За прошедшие сутки РФ направила в зону нагорно-карабахского конфликта 20 самолетов с 170 миротворцами. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны страны.

Миротворческие соединения были транспортированы на воздушных судах ВКС России Ил-76 с аэродрома Ульяновск-Восточный. На аэродром в Армению, помимо военнослужащих, будут доставлены более 20 большегрузных автомобилей повышенной проходимости с прицепами, а также средства материально-технического обеспечения.

Вся миротворческая группировка на территории Нагорного Карабаха составит 1960 человек. В пятницу, 13 ноября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указывал, что в Карабах было переброшено уже более 1100 военнослужащих, которых доставили за 73 вылета.

Ранее в рамках исполнения заявления о полном прекращении военных действия на территории Нагорного Карабаха, подписанного главами России, Азербайджана и Армении, было решено расположить вдоль линий соприкосновения региона и вдоль Лачинского коридора российских миротворцев.