Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Еще 20 самолетов с миротворцами отправлены из РФ в Карабах за сутки

Анна Берестовая
03:50 14.11.2020
Вся миротворческая группировка на территории Нагорного Карабаха составит 1960 человек.
Еще 20 самолетов с миротворцами отправлены из РФ в Карабах за сутки
© Фото: ТРК "Звезда"

За прошедшие сутки РФ направила в зону нагорно-карабахского конфликта 20 самолетов с 170 миротворцами. Соответствующую информацию предоставили в Министерстве обороны страны.

Миротворческие соединения были транспортированы на воздушных судах ВКС России Ил-76 с аэродрома Ульяновск-Восточный. На аэродром в Армению, помимо военнослужащих, будут доставлены более 20 большегрузных автомобилей повышенной проходимости с прицепами, а также средства материально-технического обеспечения.

Вся миротворческая группировка на территории Нагорного Карабаха составит 1960 человек. В пятницу, 13 ноября, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу указывал, что в Карабах было переброшено уже более 1100 военнослужащих, которых доставили за 73 вылета.

Ранее в рамках исполнения заявления о полном прекращении военных действия на территории Нагорного Карабаха, подписанного главами России, Азербайджана и Армении, было решено расположить вдоль линий соприкосновения региона и вдоль Лачинского коридора российских миротворцев.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
05:19 В стране и мире
Новый штамм коронавируса оказался восприимчивее к вакцинам
03:21 В стране и мире
Стало известно, кому в России в ноябре предлагают большие зарплаты
03:50 В стране и мире
Еще 20 самолетов с миротворцами отправлены из РФ в Карабах за сутки
01:55 В стране и мире
Мурашко призвал не делать КТ в первые сутки подъема температуры
00:43 В стране и мире
Видео
Полиция Монреаля опровергла сведения о захвате заложников в офисе Ubisoft
Популярное
Популярное
Пожилая жительница Британии два дня питалась почвой для растений, чтобы выжить
Извержения сибирских вулканов в прошлом уничтожили 90% жизни на Земле
Видео
В Кировской области к дорожным рабочим вышли тринадцать медведей
Видео
Момент обрушения бетонной плиты на автомобиль на Рублево-Успенском шоссе попал на видео
Назван наиболее уязвимый для COVID-19 возраст
Ученый рассказал, что происходит с человеком в момент смерти
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.