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Потомки друидов в Великобритании выступают против строительства тоннеля рядом со Стоунхенджем

Алексей Казанников
03:52 14.11.2020
Британцы подняли панику, когда узнали о решении властей построить подземный тоннель рядом с древними каменными глыбами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Каждый год в дни летнего и зимнего солнцестояния у главного памятника древней архитектуры Великобритании - Стоунхенджа - собирается до 20 тысяч человек. Люди, называющие себя потомками кельтских друидов, подняли панику, когда узнали, что власти намерены построить подземный тоннель рядом со знаменитыми каменными глыбами.

К Стоунхенджу ведет одна из самых востребованных в Великобритании трасс А303 - шумная магистраль, которая постоянно в пробках из-за наплыва туристов. Подземный тоннель длиной почти три километра должен появиться как раз на участке вдоль Стоунхенджа. И, по замыслу властей, разгрузить шоссе и избавить посетителей памятника от лишних глаз. Кроме того, чиновники полагают, что это благоприятно скажется на экономике Юго-Запада.

Однако это едва ли устроит тех, для кого Стоунхендж является священным местом. По одной из общепризнанных версий, каменные глыбы установили кельтские жрецы. Они разбирались в астрономии, поэтому гигантские камни, как считается, имитировали картину звездного неба, которое было над Стоунхэнджем почти пять тысяч лет назад. В Соединенном Королевстве - десятки тысяч людей, считающих себя потомками древних друидов. Их последователи есть даже в России - они называют себя орденом «Семи дубов». Для них тоже важно сохранить территорию вокруг святыни нетронутой.

«Все очевидно просто - там есть захоронения. Очень много захоронений предков друидов, много кого еще. Костей много, всего. Будут строить дороги, все это сместится. Все это будет уничтожено», - руководитель ордена «Семь дубов» Святослав Серебряков.

В Британии противники стройки объединились в Альянс Стоунхенджа. Это не только последователи древних культов - еще историки, археологи. Проект раскритиковали и эксперты ЮНЕСКО. Все они переживают, что создание тоннеля может сдвинуть с места то, что стояло там тысячелетия.

Еще одна претензия противников строительства - колоссальные затраты на подземный тоннель. Только его проектная стоимость оценивается почти два с половиной миллиарда фунтов.

Спорный проект появился еще в начале 2000-х годов, но общественность всегда выступала против и обсуждение то откладывалось, то переносилось. Прислушаются ли к защитникам древнего памятника сейчас - вопрос уже решенный, и не в их сторону. Британское правительство одобрило начало строительства.

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