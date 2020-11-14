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Стало известно, кому в России в ноябре предлагают большие зарплаты

Анна Берестовая
03:21 14.11.2020
Самую высокую зарплату предлагали соискателям в Москве.
Стало известно, кому в России в ноябре предлагают большие зарплаты
© Фото: pixabay.com

В столице России и регионах в ноябре самую высокую заработную плату в компаниях предлагали соискателям, претендующим на должность директора. Такие результаты были получены в ходе исследования, проведенного HeadHunter.

В Москве выше всего оценили зарплату исполнительного директора, составившей от 600 до 800 тысяч рублей с налоговым вычетом. От 500 тысяч рублей без НДФЛ предложили руководителю проекта ММА online. Зарплата от 359 тысяч рублей без вычета налога ожидает старшего quant-исследователя.

В других городах страны одной из наиболее высокооплачиваемых стала деятельность директора промышленного предприятия. Так, в Новосибирске за нее готовы платить до 450 тысяч рублей до вычета налогов. В Петербурге в 300 тысяч уже на руки оценили зарплату технического руководителя, а в Норильске - машиниста буровой установки.

Некоторые должности, предполагающие удаленную работу, также были высоко оценены компаниями. В Сан-Франциско руководителю разработки продукта предложили от 6,5 до 7,5 тысячи долларов до вычета налогов. Также в долларах указали заработную плату для соискателей на должность инженера-программиста по автоматизированному тестированию в Калуге, пообещав за нее от 3500 долларов до вычета НДФЛ. Об этом пишут «РИА Новости».

Ранее были названы города России, в которых уровень заработной платы оказался наиболее высоким по стране. Лидером стала столица. После Москвы наиболее высокооплачиваемой оказалась работа специалистов на Севере страны, где происходит добыча нефти и газа.

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