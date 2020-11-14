Трамп прокомментировал возможность введения карантина в США
Президент США заявил, что его администрация не будет вводить никаких ограничительных мер в Соединенных Штатах в связи с эпидемией СOVID-19.
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Действующий глава США Дональд Трамп не знает, останется ли он во главе страны на второй срок, однако он с точностью заявил, что его администрация не намерена вводить в стране карантин в связи с угрозой распространения инфекции коронавируса.
«Что бы ни случилось в будущем, кто знает, какая администрация будет. Я могу сказать, что эта администрация не будет вводить карантин. Ни при каких обстоятельствах», - заявил президента США журналистам во время трансляции в Twitter, которая велась из Белого дома.
По предварительным прогнозам, победу на выборах президента США, которые прошли 3 ноября, одерживает демократ Джо Байден. Однако Дональд Трамп свое поражение не признает.