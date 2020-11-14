Трамп прокомментировал возможность введения карантина в США

Действующий глава США Дональд Трамп не знает, останется ли он во главе страны на второй срок, однако он с точностью заявил, что его администрация не намерена вводить в стране карантин в связи с угрозой распространения инфекции коронавируса.

«Что бы ни случилось в будущем, кто знает, какая администрация будет. Я могу сказать, что эта администрация не будет вводить карантин. Ни при каких обстоятельствах», - заявил президента США журналистам во время трансляции в Twitter, которая велась из Белого дома.

По предварительным прогнозам, победу на выборах президента США, которые прошли 3 ноября, одерживает демократ Джо Байден. Однако Дональд Трамп свое поражение не признает.