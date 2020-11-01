В Грузии может пройти второй тур парламентских выборов

Центральный избирательный комитет Грузии сообщил о необходимости проведения второго тура выборов в 15 округах. Об этом стало известно после подсчета голосов с 33,45% участков. Предполагается, что во втором туре примут участие две партии – правящая «Грузинская мечта» и оппозиционная «Сила в единстве».

По предварительным данным на сайте ЦИК, правящая партия «Грузинская мечта» лидирует в голосовании с 54,72% голосов, а оппозиционный блок «Сила в единстве» набирает 23,61%. Также в парламент проходят партии «Европейская Грузия», «Альянс патриотов», «Лело», «Гирчи» и «Стратегия Агмашенебели». Партия «Единая Грузия» не смогла преодолеть однопроцентный барьер - об этом сообщило агентство РИА Новости.

Парламентские выборы в стране прошли по новой, смешанной избирательной системе. Из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 по мажоритарным округам. Избирательные участки открылись в субботу - всего работают более 3,8 тысячи мест для голосования, в том числе свыше 50 за рубежом.