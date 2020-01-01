Два украинских телеканала показали обращение Порошенко в Новогоднюю ночь

Бывший президент Украины поздравил жителей страны в Новогоднюю ночь с экранов телевизора. Обращение экс-гаранта Конституции транслировали два телеканала – «Прямой» и «Пятый». После этого, на экранах появился Владимир Зеленский – действующий глава Украины.

Примечательно то, что в канун новогодних торжеств в прошлом году, соответствующим образом поступил телеканал «1+1», который сначала поставил в эфире обращение Зеленского, тогда еще кандидата на высший пост в стране, а потом зрители смогли услышать и увидеть Порошенко.

«В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда "Европейской солидарности" никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины и нас точно не сломать», - сказал Порошенко в своем видеообращении.

Появление бывшего украинского лидера на телеэкранах двух телеканалов связано с тем, что «Пятый» принадлежит Петру Порошенко, а «Прямой» - его соратнику Владимиру Макеенко.