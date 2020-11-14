В ВОЗ рассказали, как минимизировать риск заражения COVID-19 в поездке

В период распространения коронавирусной инфекции совершать поездки нежелательно, однако если переместиться все же необходимо, то в дороге стоит соблюдать социальную дистанцию и открывать окна при наличии такой возможности. Об этом рассказала главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.

Ношение маски, вентиляция, отсутствие контактов с другими пассажирами и частое мытье рук с мылом сможет минимизировать риски заражения COVID-19 в поездке, хотя полностью их избежать не удастся.

Сваминатан также рекомендовала иметь с собой дезинфицирующее средство. Кроме того, следует следить за своим самочувствием и не совершать поездку в случае обнаружения у себя симптомов заболевания.

«Если вы прибываете в пункт назначения, где вам нужно встретиться с людьми, которые находятся в группе риска, вам лучше пройти 14-дневный карантин», - указано в официальном аккаунте ВОЗ в Instagram.

Во Всемирной организации здравоохранения также призвали отмечать предстоящие праздники с близкими и стараться избегать встреч, в которых участвуют несколько разных семей. Кроме того, при наличии такой возможности в теплых странах для проведения мероприятий лучше выбрать улицу.

Ранее в ВОЗ сообщили, что разработанный в России препарат «Спутник V» может быть включен в список вакцин, разрешенных для экстренного пользования.