В Подмосковье ликвидирован крупный пожар в жилом здании
Пламя успело распространиться на 1300 квадратных метров.
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Крупное возгорание, произошедшее в жилом здании в подмосковном Красноармейске было успешно ликвидировано. Огонь успел распространиться на 1300 квадратных метров.
В субботу, 14 ноября, вечером кровлю и чердак жилого дома охватило пламя. Масштаб пожара быстро вырос с 600 до 1300 квадратных метров, пока не был потушен в 23.34. В ликвидации пожара были задействованы 83 человека и 24 единицы техники.
Из здания были эвакуированы 80 человек, включая 18 детей. Согласно предварительным данным, в инциденте никто не пострадал. Об этом пишут сообщили в на официальном сайте регионального управления МЧС РФ.