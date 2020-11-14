Джейсон Момоа рассказал, что его семья голодала после «Игры престолов»

Актер Джейсон Момоа признался, что ему было очень тяжело после того, как он окончил сниматься в популярном сериале «Игра престолов». Причем, речь идет о финансовых проблемах. Несмотря на то, что актеры сериала стали всемирно известными, гонорар Момоа получил за свою работу не такой уж и большой.

Его герой - брутальный дикарь Кхал Дрого - запомнился многим поклонникам фэнтези-сериала, несмотря на то, что погиб в первом сезоне. А у самого актера уже была в то время большая семья - с женой они воспитывают сына и дочь.

«В самом деле, мы голодали после "Игры престолов". Я не мог найти работу. Очень трудно, когда ты с детьми и при этом по уши в долгах», - рассказал Момоа журналу InStyle.

Cпасло актера новое предложение о работе, когда его пригласили сниматься во вселенную DC. Он получил роль в «Лиге справедливости», где сыграл Аквамена. После чего эта картина трансформировалась в сольный фильм про подводного супергероя.