В стране и мире Площадь пожара в жилом доме в подмосковном Красноармейске увеличилась Ирина Киселенко Из дома эвакуировали 80 человек, из них 18 – дети. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: 50.mchs.gov.ru В Подмосковном Красноармейске площадь пожара увеличилась до 1300 квадратных метров. Об этом сообщил ГУ МЧС России. Всем, чьи квартиры пострадали при пожаре в Красноармейске, окажут необходимую помощь. Такое поручение губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал зампреду правительства Ольге Забраловой и главе округа Александру Федорову. Ранее сообщалось, что чердак и кровля жилого дома горят в Красноармейске на площади 600 квадратных метров. Затем в МЧС сообщили об увеличении площади до 1 тысячи квадратных метров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика