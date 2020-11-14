ГУ МВД возбудили два уголовных дела на одного из участников драки с Харитоновым
Дела возбуждены против участника Абсолютного бойцовского чемпионата Адама Яндиева.
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В отношении бойца UFC Адама Яндиева возбуждено два уголовных дела о причинении легкого вреда здоровью после его драки с ветераном MMA Сергеем Харитоновым. Об этом сообщили в ГУ МВД Москвы в субботу.
«По результатам проведённой проверки дознавателем территориального ОМВД в отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 115 УК РФ "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью"», - говорится в сообщение ведомства.
Нападение на спортсмена произошло в Лужниках, в результате конфликта со знакомым. Яндиев нанес ему несколько ударов кастетом, после чего Харитонов был госпитализирован.