Кучера поддержал призыв Меладзе бойкотировать новогодние программы

Актер Оскар Кучера поддержал инициативу Валерия Меладзе, который призвал коллег по сцене не участвовать в съемках новогодних программ.

«Я поддерживаю Меладзе целиком и полностью. Я бы еще хотел предложить, чтобы наше правительство на все это время или на следующий год сделало налоговую скидку в 75%, чтобы мы платили только 25%, а то как-то не хорошо получается, что мы платим 100%, а посещение залов 25%», - сказал артист в комментарии «Звезде».

По словам Кучеры, сейчас введены уже все необходимые меры безопасности - маски, перчатки, рассадка. Для полного соблюдения этого можно поставить в зале контролеров, которые бы жестко контролировали соблюдение этих правил.

Артист считает, что новые ограничения противоречивы, поскольку людям по-прежнему разрешено пользоваться метро и лифтами.

«Театры не смогут существовать на 25%. Денег не заработают театры, артисты, работники сцены, осветители, монтировщики, директора, ответственные руководители. Все останутся без денег. Семьи останутся без денег», - подытожил Кучера.

Ранее подобную точку зрения высказал «Звезде» народный артист Владимир Винокур, отметив, что артисты сидят без работы девятый месяц и им приходиться самостоятельно выплачивать коллективу заработную плату.

Также в поддержку заявления Меладзе выступил продюсер Иосиф Пригожин.