Ученый оценил возможность достижения коллективного иммунитета от СOVID-19

Достичь естественного иммунитета от COVID-19 нереально. Для того, чтобы иммунитет к инфекции коронавируса выработался у всех людей коллективно, для этого нужно проводить обязательную массовую вакцинацию. Такое мнение высказал академик Китайской академии инженерных наук Чжун Наньшань.

«Естественный иммунитет не реалистичен, антинаучен и антигуманен, поэтому для достижения коллективного иммунитета необходима массовая вакцинация», - заявил ведущий специалист академии по респираторным заболеваниям.

Как объяснил эксперт, для достижения коллективного иммунитета потребуется от одного до двух лет и международное сотрудничество, пишет «Прайм».