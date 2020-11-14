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ЦПВС: в Идлибской зоне деэскалации в Сирии за сутки зафиксирован 31 обстрел со стороны боевиков

Ирина Киселенко
22:18 14.11.2020
Подразделениями российской военной полиции было продолжено патрулирование.
ЦПВС: в Идлибской зоне деэскалации в Сирии за сутки зафиксирован 31 обстрел со стороны боевиков
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress

Заместитель руководителя российского Центра по примирению сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич заявил, что за последние сутки террористы совершили 31 обстрел в Идлибской зоне деэскалации.

«В Идлибской зоне деэскалации было зафиксирован 31 обстрел со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра*».
Из них в провинции Идлиб зафиксировано – 21 обстрел, в провинции Алеппо – пять обстрелов, в провинции Латакия – два обстрела, в провинции Хама – три обстрела», - уточнил он на брифинге.

Также Гринкевич уточнил, что подразделениями российской военной полиции продолжено патрулирование в районе Мембидж в провинции Алеппо - из Аджами в направлении Авшария и Каракозак.

Также проведено патрулирование в провинции Хасеке по маршрутам от Шейрек до Решак и обратно, от Камишлия до Айн-Дивар и обратно, от Амуда до Химо, в провинции Дейр-эз-Зор по маршруту от Хатла до Сальхиях и обратно.

Помимо этого, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Квайрес до Бик-Кантари и обратно.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.


*Запрещенная на территории России террористическая организация.

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