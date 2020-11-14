В подмосковном Красноармейске полыхает жилой дом
По данным МЧС площадь пожара составляет 1000 квадратных метров.
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В Московской области в городе Красноармейск горит жилой двухэтажный дом, сообщили в МЧС.
Уточняется, что возгорание произошло на улице Заречный тупик, дом 4.
«На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение чердачного помещения и кровли жилого дома на площади 600 квадратных метров», - говорится в сообщении ведомства.
По последним данным спасателей, площадь пожара достигла 1000 квадратных метров, пишет РИА Новости.