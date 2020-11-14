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Австрию ожидает полный локдаун с 17 ноября

Ирина Киселенко
21:41 14.11.2020
С 17 ноября закроется почти вся торговля, кроме магазинов ежедневной необходимости, почты, банков и аптек, закроются предприятия косметической сферы.
Австрию ожидает полный локдаун с 17 ноября
© Фото: Leopold Nekula VIENNAERPORT Globallookpress

Австрия переходит на полный режим самоизоляции с 17 ноября по 6 декабря из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом заявил канцлер республики Себастьян Курц в субботу.

«На следующие две половиной недели, начиная со следующего вторника до воскресенья, 6 декабря, включительно, будет второй локдаун, как весной», - сказал Курц журналистам.

Ограничения на выход из дома без уважительной причины будут действовать круглосуточно. Школы переведут на дистанционное обучение, а часть сотрудников на удаленную работу, где это возможно.

«Моя настойчивая просьба на следующие недели - пожалуйста, ни с кем не встречайтесь. Проводите свободное время исключительно с людьми, с которыми проживаете, а если вы живете одни, то определите одного человека, с которым вы будете состоять в личном контакте в ходе локдауна», - заключил Курц.

На 14 ноября 2020 в Австрии зафиксирован 198 291 случай заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 7 063 человека.

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