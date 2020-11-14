В стране и мире Полиция Франкфурта разогнала водометами протестующих против ограничений из-за коронавируса Светлана Головина По информации ведомства, участники акции заняли Гетеплац и Ратенауплац. © Фото: Boris Roessler dpa Globallookpress В немецком Франкфурте в ходе демонстрации против введенных ограничений из-за коронавируса полиция применила водометы. По информации ведомства, участники акции заняли Гетеплац и Ратенауплац. «Просьба покинуть Гетеплац и Ратенауплац осталась невыполненной. В настоящее время для расчистки пространства используются водометы», - уточняется в Twitter-аккаунте полиции. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и ростом числа зараженных COVID-19 в Германии ограничили работу магазинов, закрыты развлекательные заведения, а кафе и рестораны могут работать только на вынос. Кроме того, в общественных местах запрещено собираться более десяти человек.



По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире достигло 53 320 716 человек, из которых 587 426 были выявлены за последние сутки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика