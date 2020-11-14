В Египте найдены уникальные артефакты

В Египте археологами обнаружено более 100 саркофагов и 40 статуэток. Об этом сообщило министерство туризма и археологии страны.

В найденной партии более 100 закрытых саркофагов, которые относятся к Позднему периоду Древнего Египта (662-332 г. до нашей эры) и к эпохе Птолемеев (332 – 30 г. до нашей эры).

«Данный регион является настоящим кладезем древностей», - заявил на пресс-конференции в Саккаре глава министерства Халед аль-Анани.

Уточняется, что раскопки проводила египетская миссия. Деревянные саркофаги были найдены в трех погребальных колодцах глубиной около 12 метров.

Все находки будут распределены между четырьмя музеями Египта, в том числе и строящимся Большим Египетским музеем и музеем Новой административной столицы.

Ранее на территории некрополя Саккара вблизи Каира были найдены 27 древних саркофагов в отлично сохранившемся состоянии. Возраст находки, обнаруженной египетскими археологами, составляет около 2500 лет.