В республиканской библиотеке Крыма появились обеззараживающие боксы для книг
Стерилизатор позволяет очистить с поверхности вредоносные бактерии при помощи специальных ультрафиолетовых ламп и воздушных фильтров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я. Франко начали использовать обеззараживающие боксы для книг и документов.
Стерилизатор предназначен для того, чтобы очищать их от вредоносных бактерий и пыли при помощи специальных обеззараживающих ультрафиолетовых ламп и воздушных фильтров. Процесс занимает от 30 до 60 секунд.
«Механизм обеззараживания основан на необратимом повреждении ДНК и РНК вирусов и бактерий, что приводит к их 100 % гибели, а также уничтожаются и коронавирусы, устойчивые к другим средствам стерилизационной обработки», - уточняется в сообщении на сайте Министерства культуры Республики.
До появления обеззараживающих боксов книги помещали на пятидневный карантин после прочтения посетителем.