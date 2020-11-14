В республиканской библиотеке Крыма появились обеззараживающие боксы для книг

В Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени И.Я. Франко начали использовать обеззараживающие боксы для книг и документов.

Стерилизатор предназначен для того, чтобы очищать их от вредоносных бактерий и пыли при помощи специальных обеззараживающих ультрафиолетовых ламп и воздушных фильтров. Процесс занимает от 30 до 60 секунд.

«Механизм обеззараживания основан на необратимом повреждении ДНК и РНК вирусов и бактерий, что приводит к их 100 % гибели, а также уничтожаются и коронавирусы, устойчивые к другим средствам стерилизационной обработки», - уточняется в сообщении на сайте Министерства культуры Республики.

До появления обеззараживающих боксов книги помещали на пятидневный карантин после прочтения посетителем.