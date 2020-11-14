Первые беженцы вернулись в Степанакерт
Безопасное продвижение первых автобусов через линию соприкосновения в столицу Нагорного Карабаха обеспечили российские миротворцы.
© Фото: Арам Нерсесян РИА Новости
В субботу, 14 ноября, около 250 жителей столицы Нагорного Карабаха вернулись в свои дома.
«Первые девять автобусов с беженцами прибыли в Степанакерт после развертывания российского миротворческого контингента и выставления наблюдательных постов», - говорится в сообщении Минобороны России.
Безопасное продвижение автобусов через линию соприкосновения в Степанакерт обеспечили российские миротворцы.